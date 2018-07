Com campanhas iguais na Série B, Oeste e Londrina ficam no empate

Sem perder desde o dia 27 de maio - 2 a 1 para o Paraná, em Curitiba -, o Oeste desperdiçou a oportunidade de encostar no pelotão da frente e continua na zona intermediária, com os mesmos 13 pontos que o Londrina. No entanto, os paulistas levam vantagem nos gols pró - nove contra sete.

Assim como vem acontecendo nos últimos jogos, o Oeste teve mais posse de bola que o adversário durante todo o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para escapar da marcação do Londrina. Em uma das únicas chegadas ao ataque, o time paranaense abriu o placar aos 42 minutos. Germano aproveitou cobrança de falta do meia Rondinelly e cabeceou no canto de Jeferson Romário.

No começo do segundo tempo, Romário levou dois cartões amarelos em menos de um minuto e deixou o Londrina com um a menos. O time visitante segurou a pressão até os 35 minutos, quando Marcus Vinícius ficou com a bola após a defesa bater cabeça e apenas tirou de Marcelo Rangel: 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela décima rodada. O Oeste recebe o Vila Nova, às 21 horas, na Arena Barueri, em São Paulo, enquanto o Londrina enfrenta o Bahia, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 1 LONDRINA

OESTE - Felipe Alves (Jeferson Romário); Felipe Rodrigues, Francis (Rafael Rocha) e Bruno Silva; Renan Mota (Matheus Vargas), Francisco Alex, Maurinho e Mazinho; Léo Artur, Marcus Vinícius e Crysan. Técnico: Fernando Diniz.

LONDRINA - Marcelo Rangel; Romário, Matheus, Luizão e Léo Pelé; Germano, Rondinelly (Fabiano Alves) e Júlio Pacato; Keirrison (Netinho), Paulinho Moccelin e Zé Rafael (Marcelinho). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Germano, aos 42 minutos do primeiro tempo. Marcus Vinícius, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maurinho e Rafael Rocha (Oeste); Zé Rafael, Matheus, Keirrison e Paulinho Moccelin (Londrina).

CARTÃO VERMELHO - Romário (Londrina)

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).