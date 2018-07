Com campanhas parecidas, Globo-RN e Operário-PR iniciam decisão na Série D

Contentes pelo acesso garantido para a Série C de 2018, Globo-RN e Operário-PR fazem o primeiro jogo da grande final do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - neste domingo, às 17 horas, no estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN), que fica distante 30 quilômetros de Natal.

Por ter campanha melhor na soma de todas as fases, o time paranaense terá a vantagem de fazer a segunda e decisiva partida dentro de casa. Como nas fases anteriores, o gol anotado fora de casa é critério de desempate após número de vitórias e saldo de gols. A partida de volta será disputada no próximo domingo, às 19 horas, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

O curioso é que os dois times fizeram campanhas bastante parecidas. No total, o Operário somou 31 pontos na competição, enquanto que o Globo fez 30. Na primeira fase, o novato clube potiguar, perto de completar cinco anos, liderou o Grupo A12, com 12 pontos, e depois passou por Parnahyba-PI na segunda fase, Guarany-CE nas oitavas de final e garantiu o acesso eliminando o URT-MG. A semifinal foi diante da Juazeirense-BA. Perdeu fora, por 3 a 1, mas ganhou em casa por 2 a 0, levando a vaga pelo gol fora de casa.

O Operário também fez 12 pontos e liderou o Grupo A15 na primeira fase. Despachou a Desportiva-ES na segunda fase, venceu o Espírito Santo-ES nas oitavas de final e garantiu o acesso diante do Maranhão-MA. Na semifinal, empatou o primeiro jogo sem gols com o Atlético-AC, mas venceu em casa por 2 a 0. É justamente este empate na ida que garantiu a vantagem de um ponto sobre o Globo.