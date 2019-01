Com Campeonato Alemão pausado, Bayern vence torneio amistoso nos pênaltis

Com a paralisação no Campeonato Alemão, por causa do rigoroso inverno do país nesta virada de ano, o Bayern de Munique entrou em campo neste domingo pela Copa Telekom. A equipe derrotou o Borussia Mönchengladbach nos pênaltis e ficou com o título da competição amistosa que foi disputada na Allianz Arena.

O torneio aconteceu todo neste domingo, com partidas jogadas em apenas um tempo de 45 minutos. O Bayern de Munique estreou com empate por 0 a 0 com o Fortuna Düsseldorf, mas venceu na disputa de pênaltis, por 8 a 7. Na outra semifinal, o Borussia Mönchengladbach bateu o Hertha Berlin por 1 a 0.

Na decisão, novamente o Bayern não conseguiu sair do 0 a 0 diante do Mönchengladbach, e outra vez conseguiu o triunfo na disputa de pênaltis, agora por 4 a 2. James Rodríguez, Thiago Alcântara, Goretzka e Hummels converteram suas tentativas e garantiram a conquista. Na disputa pelo terceiro lugar, o Fortuna derrotou o Hertha por 3 a 1.

Vice-líder do Alemão, com 36 pontos, seis atrás do Borussia Dortmund, o Bayern volta a campo pela competição na próxima sexta-feira, quando encara o Hoffenheim fora de casa.