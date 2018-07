Com Canindé interditado, Lusa joga em Barueri no dia 18

Com o Estádio do Canindé interditado, a Portuguesa definiu o local da partida diante do Rio Claro no dia 18 de fevereiro, às 19h30, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A Lusa jogará na Arena Barueri, diferentemente do que aconteceu na última partida como mandante, quando optou pelo Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Estádio do Canindé não tem previsão de liberação. O estádio está com o laudo de segurança reprovado e com restrições na vistoria de engenharia e nas condições sanitárias e de higiene. A diretoria do clube não trabalha com uma estimativa definida, mas dificilmente estará à disposição durante o Campeonato Paulista.

Enquanto isso, os jogadores estão fazendo um bom trabalho dentro das quatro linhas. O time ainda não perdeu e lidera o Grupo C, com cinco pontos - o Palmeiras, que era favorito para a primeira posição, tem apenas três pontos. A Portuguesa venceu a Ponte Preta na estreia, depois empatou com São Bento e Osasco Audax.

O Rio Claro é o seu próximo adversário porque a partida contra o Corinthians, que aconteceria nesta quarta-feira, foi adiada. O time alvinegro pediu a alteração da data, pois jogará contra o Once Caldas, na Colômbia, pela fase preliminar da Copa Libertadores.