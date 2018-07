Com Canteros, Luxemburgo confirma escalação do Flamengo

Sem fazer mistério, o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou, após o treinamento desta quinta-feira, o time do Flamengo que entrará em campo contra a Chapecoense, no domingo. Entre as novidades, está a primeira participação do meia argentino Canteros como titular.

O Flamengo terá alguns problemas para esse jogo. Léo Moura e Cáceres vão cumprir suspensão e não jogam. Com isso, o volante Luiz Antônio será improvisado na lateral-direita e Muralha ganha a vaga do paraguaio. Outro desfalque é o atacante Paulinho, que está contundido e será substituído por Gabriel.

"Se não houver problema, vai para campo o time que treinou", disse Luxemburgo ao garantir a seguinte formação que treinou na quarta-feira: Paulo Victor, Luiz Antônio, Wallace, Marcelo e João Paulo; Muralha, Canteros, Mugni; Everton, Gabriel e Alecsandro.

A Chapecoense, com 11 pontos, é adversária direta do Flamengo, 10, na tabela, o que aumenta a importância da partida. Além disso, se vencer o Rubro Negro pode se ver livre da Zona de Rebaixamento. No entanto, Luxemburgo tentou evitar a pressão sobre essa partida.

"Não estou preocupado em sair da zona de rebaixamento contra a Chapecoense, mas sim no fim da competição. Precisamos de 48% dos pontos que vamos disputar, um pouco menos talvez", disse o técnico.