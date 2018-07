Com 'cara de estádio', arena faz homenagem ao Palmeiras

O dia será de muita celebração pelos 100 anos de fundação do Palmeiras . A WTorre, construtora responsável pela obra da Allianz Parque , resolveu também prestar uma homenagem ao clube e fez uma surpresa no gramado da futura nova casa palmeirense.

Um número 100 estilizado e a frase "Cent'Anni Palmeiras" foram colocados no centro do campo, com um símbolo do Palmeiras junto. É possível ver nas imagens que a grama já foi pintada e que as traves e redes já foram colocadas.