Palmeiras enfrenta o Libertad em teste com estilo de Libertadores

O Palmeiras tem o primeiro teste na temporada hoje, diante do Libertad-PAR, às 19h30, em Montevidéu, no Uruguai, pela Copa Antel. A competição é encarada pelos palmeirenses como um ensaio para a Libertadores, que o time estreia em fevereiro.

Além do confronto entre brasileiros e paraguaios, Peñarol e Nacional fazem o clássico local, às 22h15. Dos quatro times no torneio, só o Libertad não disputará a competição continental.

Os vencedores dos dois jogos decidem o torneio no sábado, às 22h15. Os derrotados jogam pelo terceiro lugar às 20h, no mesmo dia. O curioso é que o Nacional está no grupo 2, o mesmo do Palmeiras.

"Importante enfrentar outras escolas. Dá experiência e podemos aproveitar para fazer algumas observações", disse o técnico Marcelo Oliveira.

Além do torneio, a equipe brasileira ainda fará um jogo-treino contra o River Plate-URU, nesta quinta-feira. O time uruguaio está na pré-Libertadores e se passar pelo Universidad de Chile, também ficará no grupo alviverde.

O Palmeiras viajou para o Uruguai com 29 jogadores. A principal ausência, além de Rodrigo e Cleiton Xavier, machucados, é o atacante Lucas Barrios, que ficou em São Paulo para fazer fortalecimento muscular.

A competição é uma boa oportunidade para os palmeirenses reverem alguns jogadores que deixaram o clube sem deixar saudades. Como o zagueiro Adalberto Roman, que defendeu a equipe em 2012 e hoje é titular do Libertad. E o volante Sebastián Eguren, que defende as cores do Nacional e jogou no Palmeiras em 2013.