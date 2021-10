Com Carille ameaçado, Santos inicia série de 11 decisões contra a inédita queda

Com o técnico Fábio Carille ameaçado, o Santos inicia, nesta quarta-feira, diante do Fluminense, às 19 horas, na Vila Belmiro, a série de 11 'decisões' contra a inédita queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para piorar a situação do time santista, a equipe carioca vem embalada pela vitória sobre o Flamengo e a conquista dos três pontos vai colocá-la na zona de classificação para a Copa Libertadores. O duelo é atrasado da 23ª rodada do Brasileirão.

O Santos realiza a sua pior campanha desde 2003, quando teve início a disputa do Brasileirão por pontos corridos e para não ficar entre os quatro últimos colocados vai ter de obter resultados importantes nas últimas rodadas. O time soma 29 pontos (35,8% de aproveitamento) e precisa chegar ao menos aos 45 para escapar.

Mesmo atuando em casa, Carille deverá escalar a equipe com três zagueiros, pois terá a volta de Robson após oito jogos afastado por causa de lesão. Uma ausência muito sentida será do volante Camacho, lesionado, um dos destaques da equipe.

Apesar de não ter tido um bom rendimento, Tardelli poderá ser mantido na armação, pois Carlos Sánchez também não tem agradado em suas últimas apresentações. A expectativa é para que o atacante Marinho consiga encerrar o jejum de 14 partidas sem marcar um gol.

Do lado do Fluminense, o técnico Marcão ainda não poderá contar com o experiente atacante Fred, recuperado de fissura em dedo do pé, mas sem totais condições físicas.

A ausência do artilheiro não abala o elenco, entusiasmado após bater o rival Flamengo, por 3 a 1, no sábado. Uma vitória vai fazer o tricolor das Laranjeiras pular do oitavo para o sexto lugar, ultrapassando Internacional e Corinthians.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X FLUMINENSE

SANTOS - João Paulo; Robson, Emiliano Velázquez e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Diego Tardelli (Sanchez) e Marcos Guilherme; Lucas Braga e Marinho. Técnico: Fábio Carille.

FLUMINENSE - Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; André, Yago Felipe e Jhon Arias; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla (John Kennedy). Técnico: Marcão.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Vila Belmiro.