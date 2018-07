Com Carlos César e Dakson, Vasco treina em Fortaleza

Sob forte calor em Fortaleza, o Vasco encerrou nesta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Ceará, em rodada da Série B. O lateral-direito Carlos César, o meia Dakson e o zagueiro Rodrigo treinaram entre os titulares e devem ser as novidades na partida no Castelão, às 16h20 deste sábado.

César havia sido poupado no treino de quinta, ainda no Rio de Janeiro. Mas já retomou os trabalhos e não deve ser problema para o jogo contra o Ceará. Dakson seguiu treinando no lugar de Pedro Ken, machucado. E o Rodrigo voltará ao time normalmente após cumprir suspensão na rodada anterior.

Com estas mudanças, o Vasco deve entrar em campo escalado com Martín Silva; Carlos César, Rodrigo, Luan, Diego Renan; Guiñazu, Aranda, Dakson, Douglas; Maxi Rodríguez e Kléber. Em terceiro lugar, o time carioca ainda busca garantir o retorno à Série A, como já fizeram a líder Ponte Preta e o vice-líder Joinville.

Para tanto, o Vasco ainda não conseguirá garantir seu acesso neste fim de semana. Somente uma combinação de resultados na rodada seguinte poderá antecipar a classificação vascaína.