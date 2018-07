Com Carneiro e Rojas, São Paulo divulga relacionados para enfrentar o Flamengo

O atacante Gonzalo Carneiro e o meia-atacante Rojas são as principais novidades do São Paulo para o duelo contra o Flamengo, nesta quarta, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Diego Aguirre está a quatro pontos dos líderes cariocas na tabela.

Contratado em abril, Gonzalo Carneiro passou por um longo período de fortalecimento muscular, a última etapa de recuperação de uma pubalgia que o tirou dos gramados no fim do ano passado, quando ainda estafa no Defensor, do Uruguai.

O jogador fez uma boa interetemporada, se destacou em amistosos com a camisa tricolor, e deve ser a principal opção no banco para o ataque do time de Aguirre. Já Rojas chega com status de titular. O equatoriano foi apresentado nesta segunda e chega para ocupar a vaga de Marcos Guilherme, que foi para o futebol árabe.

O São Paulo encerrou na manhã desta terça em treino fechado a preparação para enfrentar os rubro-negros e, à tarde, foi para o Rio de Janeiro, onde joga às 21h45 desta quarta no Maracanã.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Hudson, Liziero e Jucilei

Meias: Everton, Rojas, Nene e Shaylon

Atacantes: Diego Souza, Gonzalo Carneiro, Paulinho e Tréllez