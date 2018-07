Com carreira no mundo árabe, Marcos Paquetá é anunciado como técnico do Botafogo

O Botafogo anunciou oficialmente nesta terça-feira Marcos Paquetá como técnico da equipe para a sequência da temporada. Em declaração divulgada no site do clube, o treinador afirmou ter a exata noção do passado de glórias e do presente de dúvidas do clube alvinegro.

"O momento é de transição e é preciso que todos estejam juntos, time e torcida. Sei que o torcedor do Botafogo é exigente e vejo isso de forma justa devido aos grandes nomes que passaram por aqui e por tudo que esse clube representa no futebol", disse Marcos Paquetá, que será apresentado nesta quinta-feira, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

O novo comandante tem 59 anos, 30 deles como técnico de futebol. Começou a carreira no América-RJ, em 1987. Atuou em categorias de base e alcançou as conquistas dos Mundiais Sub-17 e Sub-20 com a seleção brasileira em 2003. Teve passagem marcante pelo mundo árabe. Esteve à frente da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2006 e da seleção da Líbia na Copa Africana de Nações, em 2012. Além disso, trabalhou no Catar, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Egito e Iraque antes de assinar com o clube alvinegro carioca.

Marcos Paquetá acompanhou a rotina do Botafogo por 20 dias em 2017, enquanto realizava a Licença Pro da CBF. Destacou a visão voltada para a integração entre base e profissional, que também é um dos pilares do seu trabalho. "É fundamental formar jogadores identificados com o clube. Quando fiz a licença, escolhi o clube até por conta da estrutura e foi muito legal. Essa aproximação foi muito interessante", frisou o treinador, substituto de Alberto Valentim, que deixou a equipe semana passada e tem propostas de clubes egípcios e sauditas.

O técnico vai ter três semanas para trabalhar a equipe até a sua estreia no dia 18 de julho contra o Corinthians, às 21h45, na Arena Corinthians, em São Paulo, em partida válida pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será um período em que conhecerá melhor os jogadores.

"Isso é importante para qualquer treinador, até mesmo para o que trabalha no Brasil, por conta da tamanha rotatividade de jogadores nas equipes. Acredito que esse seja o momento ideal para chegar e iniciar o trabalho. Gosto de trabalhar muito com o mental do jogador, o que é muito importante nas competições que jogamos, sem disparidade entre as equipes", finalizou Marcos Paquetá.

CONTRATO RENOVADO

Além do acerto com Marcos Paquetá, o Botafogo anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do zagueiro argentino Joel Carli por mais dois anos. O jogador de 31 anos se disse satisfeito com o novo vínculo e falou em encerrar a carreira no clube carioca.

"Desde o primeiro dia que cheguei no Botafogo eu senti que essa é minha casa e que teria que trabalhar muito para permanecer. Fui manifestando ao longo dos anos o quanto estou bem aqui no clube. Minha família também gosta muito do Rio de Janeiro, do Botafogo e o objetivo era esse, trabalhar muito forte para que o Botafogo renovasse", afirmou o atleta, que está no time alvinegro desde janeiro de 2016.