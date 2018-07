Com casa cheia, Botafogo recebe Santa Cruz de olho no título da Série B Garantido o acesso à elite do futebol nacional, o Botafogo enfrenta o Santa Cruz neste sábado, às 17h30, no Engenhão, no Rio, em busca de um novo objetivo na temporada: ser campeão da Série B. Com 68 pontos e na liderança da competição, o alvinegro inicia a 36ª rodada com cinco de vantagem para o vice-líder, América-MG, e pode até assegurar o título com antecedência.