Com casa cheia em Cariacica, Flamengo vence o Internacional

O Flamengo conquistou um ótimo resultado em Cariacica (ES) ao vencer o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Kleber Andrade, que recebeu ótimo público. Após perder o clássico para o Fluminense no último fim de semana, o time carioca se recuperou e voltou nesta 12.ª rodada a brigar na partida de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Com 20 pontos, o Flamengo possui a mesma pontuação dos colorados, mas perde no saldo de gols (4 a 2). Em busca de uma sequência positiva, o clube carioca tem novo confronto pelo G4 neste domingo, quando enfrenta o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo. Um pouco mais distante da liderança, o Internacional, após perder a segunda partida consecutiva, tenta se reabilitar no clássico contra o Grêmio, no mesmo dia, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O jogo começou com uma queda de energia por sobrecarga logo aos três minutos. Por sorte, a paralisação durou apenas sete minutos até o recomeço da partida. Com a bola em jogo, o Flamengo pressionou o adversário e deu o primeiro susto em Muriel com Ederson, aos 14. Aos 18, o gol. Willian Arão levantou na área, Guerrero ajeitou para Ederson completar de cabeça: 1 a 0.

O Internacional respondeu com Anderson, em cruzamento que quase surpreendeu o goleiro Alex Muralha. O time colorado passou a ter maior posse de bola, mas não tinha o controle do jogo. Aos 30 minutos, em contragolpe, Rodinei cruzou, a defesa gaúcha se atrapalhou e Marcelo Cirino quase ampliou.

No segundo tempo, o Flamengo retornou melhor e por pouco não marcou o segundo com Rodinei, em chute de fora da área. A equipe mandante tomou conta do meio de campo e chegava ao ataque com facilidade. Só não marcou porque Muriel fez três boas defesas em chutes de Everton, Willian Arão e Guerrero.

O técnico Argel Fucks tentou dar mais criatividade ao Internacional com Alex, mas o meia entrou muito mal em campo. Sem ter a organização, os gaúchos não conseguiam ameaçar Alex Muralha e sofriam na defesa. Aos 33 minutos, o goleiro fez boa defesa em cabeceio de Guerrero. Aos 41, contou com a ajuda de Artur, que desviou o chute de Alan Patrick e evitou um placar mais elástico em Cariacica.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 0 INTERNACIONAL

FLAMENGO - Alex Muralha; Rodinei (Pará), Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Alan Patrick e Ederson (Everton); Marcelo Cirino (Thiago Santos) e Guerrero. Técnico: Zé Ricardo (interino).

INTERNACIONAL - Muriel; William, Leandro Almeida, Ernando e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson (Mike) e Seijas (Alex); Vitinho e Sasha (Valdivia). Técnico: Argel Fucks.

GOL - Ederson, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

CARTÕES AMARELOS - Réver (Flamengo); Fernando Bob (Internacional).

RENDA - R$ 1.089.180,00

PÚBLICO - 21 mil pagantes.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).