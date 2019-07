Com casa cheia, Flamengo busca vaga na semi da Copa do Brasil contra Athletico-PR

Assim como aconteceu nos últimos jogos como mandante - seja por qualquer competição -, o Flamengo conta nesta quarta-feira com o apoio de seus torcedores para lotarem o estádio do Maracanã e empurrarem o time em busca da classificação às semifinais da Copa do Brasil. Depois do empate por 1 a 1 em Curitiba, na semana passada, o clube rubro-negro encara o Athletico-PR, às 21h30, no Rio de Janeiro, e quem vencer avançará. Uma nova igualdade, por qualquer placar, levará a decisão para a disputa por pênaltis.

Nas últimas quatro partidas do Flamengo no Maracanã, o público total não foi de menos de 52 mil torcedores. Para esta quarta-feira, mais de 53 mil ingressos já foram vendidos e esse apoio da torcida é esperado pelos jogadores. Contra o Goiás, na manhã do último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o recorde foi batido: 60.847 pagantes e 65.154 presentes no estádio.

O volante Willian Arão, um dos destaques do Flamengo nos últimos jogos e já queridinho do técnico português Jorge Jesus, sabe que a expectativa para o duelo é grande. "No Flamengo, nós não podemos escolher jogo. Sabemos da grandeza de vestir essa camisa. Não entramos mais relaxados. Cada jogo é final de Copa do Mundo. É um jogo eliminatório. Pressão que eu tenho é de fazer o meu melhor a cada jogo, fazer o que o time espera. Queremos a classificação nesta quarta", afirmou.

A Copa do Brasil é um dos objetivos do Flamengo na temporada. O clube está bem no Brasileirão - é o terceiro colocado, após 10 rodadas - e passou às oitavas de final da Copa Libertadores - pega o Emelec, do Equador. Willian Arão acredita que é possível conquistar a "Tríplice Coroa".

"Impossível não é, estamos em todas as competições ainda e temos chances. Brasileiro é muito longo, muita coisa pode acontecer. Sabemos das dificuldades, mas na nossa cabeça podemos conquistar todas as competições, mas o pensamento principal é no jogo contra o Athletico-PR", ressaltou.

No Athletico-PR, o técnico Tiago Nunes terá de mudar o time que entrou em campo na última quarta. Depois do treinamento desta terça em Curitiba, o último antes da viagem ao Rio de Janeiro, ficou definido que Robson Bambu será o substituto de Lucas Halter, que saiu machucado na partida de ida, já que é a única opção do elenco neste momento - Pedro Henrique, contratado recentemente junto ao Corinthians, não pode jogar na Copa do Brasil.