Com casa cheia, São Paulo vence bem e garante classificação na Copa SP

O resultado manteve o São Paulo com 100% de aproveitamento na liderança do Grupo V, com nove pontos, e a classificação como campeão da chave. Os comandados do técnico Menta enfrentarão o segundo melhor colocado pelo índice técnico, que será conhecido apenas no domingo.

Com muita torcida, São Paulo e São José dos Campos fizeram um jogo equilibrado, tanto é que o time paulistano só abriu o placar no final do primeiro tempo em cobrança de falta de João Paulo. Após ser pressionado, os visitantes ampliaram com Inácio, de cabeça.

No outro jogo da chave, na preliminar, o São Raimundo-RR se despediu do torneio com vitória sobre o Serrano-PB por 1 a 0. Na classificação, o São José dos Campos ficou na vice-liderança, com seis pontos, seguido por São Raimundo, com três, e Serrano, com zero.