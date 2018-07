Com Casemiro de titular, Real bate Betis pelo Espanhol

MADRI - Sem grandes pretensões no Campeonato Espanhol e com a proximidade da disputa das semifinais da Copa dos Campeões, o Real Madrid colocou um time misto para enfrentar o Betis neste sábado. Entre as novidade, estava o brasileiro Casemiro, que fez sua estreia pelo clube. Mesmo com muitos reservas, o time da capital espanhola mostrou superioridade e, diante de sua torcida, venceu por 3 a 1.

O resultado levou a equipe aos 71 pontos, na segunda colocação, ainda muito atrás do Barcelona, que tem 81 e ainda atua na rodada. As atenções agora se voltam para a Liga dos Campeões, já que na quarta-feira o Real inicia a disputa das semifinais diante do Borussia Dortmund, na Alemanha.

A derrota impediu que o Betis entrasse na zona de classificação para a Liga Europa e complicou a equipe na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Com 48 pontos, o time de Sevilha é o sétimo colocado, dois pontos atrás do Valencia, que ainda atua na rodada.

Talvez sentindo falta do entrosamento, Casemiro foi discreto como as outras novidades da equipe, como Nacho e o veterano Ricardo Carvalho, que há tempos não vinha sendo aproveitado. Desta forma, o primeiro gol madrilenho saiu apenas aos 45 minutos, com Özil, após tabela com Benzema.

No segundo tempo, o Betis foi para cima e o Real aproveitou para fazer o segundo, com Benzema, após belo passe de Cristiano Ronaldo. Os visitantes ainda diminuíram com Molina, convertendo pênalti infantil cometido por Nacho, mas logo na sequência Özil voltou a deixar sua marca e definiu.

Na outra partida já encerrada deste sábado pelo Espanhol, Granada e Valladolid empataram por 1 a 1. Ebert abriu o placar para o Valladolid já no segundo tempo, mas El-Arabi deixou tudo igual e fez com que o Granada respirasse na luta contra o rebaixamento.