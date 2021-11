Com Casemiro de volta, Tite comanda 2º treino da seleção com todos os titulares

A seleção brasileira realizou na tarde desta terça-feira o segundo treino para o jogo contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na próxima quinta-feira. Desta vez, o trabalho no CT Joaquim Gava teve participação de quase todo o elenco convocado, com exceção do zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal. Depois de contar com apenas 13 convocados na segunda-feira, o segundo dia de atividades do técnico Tite teve a volta de Casemiro ao meio-campo. O jogador do Real Madrid havia ficado de fora da última data Fifa, mas deverá retomar a posição na equipe titular. Outras possíveis voltas ao time são do goleiro Alisson, do zagueiro Marquinhos e do lateral Danilo.

Após a boa apresentação diante do Uruguai na última convocação, o treinador deverá repetir a base da equipe para enfrentar a Colômbia. Por conta do desgaste da rodada europeia no último fim de semana, alguns atletas foram poupados do treinamento com bola.

Convocado de última hora para o lugar de Lucas Veríssimo, que sofreu grave lesão no joelho direito, o zagueiro Gabriel Magalhães é esperado nesta quarta-feira. Esta é a primeira convocação do atleta para a seleção principal do Brasil. O defensor do Arsenal foi substituído pelo jovem zagueiro Murillo, do time sub-20 do Corinthians, no treino desta terça. Companheiro de Murillo, o lateral-esquerdo Reginaldo também participou dos treinos da seleção.

A preparação para enfrentar a Colômbia na quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, será encerrada com mais um trabalho nesta quarta-feira, às 16h, novamente em Itaquera. O time escolhido por Tite para começar o próximo jogo deverá ter: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

Líder isolado das Eliminatórias, com 10 vitórias e um empate em 11 jogos, o Brasil pode confirmar a classificação já nesta rodada, caso vença a Colômbia e o Uruguai não vença a Argentina na sexta-feira. A seleção brasileira fecha 2021 com clássico diante da Argentina em San Juan, no dia 16 de novembro.