Com Cássio expulso, Corinthians perde para o Ceará, mas avança na Copa do Brasil

O Corinthians perdeu para o Ceará por 1 a 0 nesta quarta-feira, em Itaquera, sofreu nos minutos finais, mas garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil por causa da vitória por 3 a 1 no jogo de ida, em Fortaleza. O gol adversário foi marcado pelo centroavante Roger, aquele que não deixou saudades ao torcedor corintiano em 2018.

A emoção e a dose de sofrimento vieram após a expulsão de Cássio, aos 18 minutos do segundo tempo. Até então era um jogo de dar sono. Mas o goleiro teve de salvar com as mãos, fora da área, um recuo de bola errado de Ralf. Com um a menos, a equipe se fechou em seu campo de defesa, levou bola na trave, viu Walter salvar duas vezes e só depois respirou aliviada.

O time de Fábio Carille agora aguarda pelo sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil. O elenco folga nesta quinta-feira e depois se concentra para a partida de volta com o Santos, segunda-feira, pelas semifinais do Paulistão - o jogo de ida foi 2 a 1 para o Corinthians.

O JOGO

Apesar da vantagem da primeira partida, Carille optou por colocar a formação titular, mas ninguém parecia muito a fim de jogar futebol. Vagner Love teve mais uma atuação discreta, Gustagol pouco pegou na bola e Clayson teve lampejos de bom futebol.

Os primeiros minutos enganaram. O Corinthians chegou a encurralar o adversário e quase abriu o placar com Clayson, que acertou a trave. O Ceará, aos poucos, foi entrando no jogo e assustou em duas oportunidades. Primeiro, em chute de fora da área de Chico, que saiu por cima. Na sequência, mandou para as redes, mas Tiago Alves cabeceou em posição de impedimento.

A partida ficou equilibrada, mais aberta. O Corinthians, então, retomou seu velho estilo, se fechou no campo de defesa e passou a ir ao ataque a partir do erro do adversário. Foi assim que Fagner fez boa jogada pela direita e cruzou para Gustagol cabecear, dividindo com o zagueiro - Vagner Love por pouco não completou.

O Ceará viu que poderia ir para cima e passou a dominar o jogo. Foram inúmeros cruzamentos na área, mas sem a presença de um centroavante para marcar. Gustagol quase deu uma ajuda e desviou chute perigoso contra a meta de Cássio, mas a bola saiu por cima.

A segunda etapa dava sono até Ralf bobear e recuar mal a bola para Cássio. Ricardo Bueno dominou e o goleiro corintiano salvou com as mãos fora da área. Levou cartão vermelho. Clayson, que já tinha cartão amarelo, deu lugar a Walter. Os torcedores acordaram nas arquibancadas, passando a apoiar o time em campo.

O time do Corinthians recuou completamente e tratou de se defender. Felipe Sobral assustou Walter com uma bomba de fora da área, que acertou a trave. Na sequência, Roger entrou e se antecipou a Henrique para mandar de cabeça para as redes. Walter ainda espalmou chute de fora para garantir a classificação.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 1 CEARÁ

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Henrique, Marllon e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza (Ramiro); Vagner Love, Gustagol (Boselli) e Clayson (Clayson). Técnico: Fábio Carille.

CEARÁ - Richard, Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Fabinho, Juninho e Ricardinho (Wescley); Felipe Baxola (Felipe Sobral), Chico (Roger) e Ricardo Bueno. Técnico: Lisca.

GOL - Roger, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Traci (PR).

CARTÕES AMARELOS - Clayson (Corinthians); Chico (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Cássio (Corinthians).

PÚBLICO - 34.639 pagantes.

RENDA - R$ 1.241.132,50.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo.