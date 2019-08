Com Cássio suspenso, Corinthians tem dúvida para o gol no jogo contra o Botafogo

Com Cássio suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Corinthians tem uma dúvida para o gol no duelo com o Botafogo, sábado, às 17h, na arena em Itaquera, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Walter e Caíque França disputam a posição.

O primeiro sairia na frente na disputa, mas não foi relacionado para a partida com o Internacional, no último domingo, por causa de uma lombalgia. Ele voltou a treinar na terça-feira, mas a comissão técnica ainda não informou se terá condições de jogo.

Se Walter não tiver condições, Caíque França assume o gol. O terceiro goleiro, de 24 anos, voltou recentemente de empréstimo do Oeste. Ele foi ao clube de Barueri para ganhar mais experiência, mas lá ficou na reserva de Matheus Cavichioli e optou por retornar ao Corinthians.

Walter renovou contrato com o clube há duas semanas. Depois de confirmar que deixaria o clube, ele voltou atrás da decisão e acertou permanência por mais duas temporadas.

O novo vínculo, no entanto, só será assinado em janeiro de 2020, após o término do contrato atual. Adiar a assinatura é uma maneira de prorrogar os dividendos do clube. Se ocorresse agora, por exemplo, os gastos com salários do Walter dos dois próximos anos entrariam no balanço do clube de 2019. Com a assinatura no ano que vem, esses valores só entrarão depois.

Além de Cássio, o time não contará com Danilo Avelar, também suspenso. Carlos Augusto será o substituto. O Corinthians ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O time que deve entrar em campo no sábado terá: Walter (Caíque França); Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Gabriel, Junior Urso e Sornoza (Mateus Vital); Pedrinho, Vagner Love e Clayson.