Com cautela, Fred volta a treinar com bola no Fluminense

RIO - Mostrando cautela, Fred voltou a treinar com bola no Fluminense, na tarde desta terça-feira, e aumentou a expectativa de que estará em condições de defender a seleção brasileira no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo, em maio.

Como aconteceu pela manhã, ele participou normalmente das atividades. Fez o treino físico e trabalhou com bola. No primeiro período, ele treinou finalizações. À tarde, realizou trabalho técnico e tático. Sem aparentar dores, Fred mostrou motivação, mas sem perder a cautela.

O atacante treinou em dois turnos nesta terça depois de dar um susto nas comissões técnicas do Flu e da seleção, na sexta. Ele apresentou um edema na coxa direita, a mesma que o deixou fora dos gramados por cinco meses no segundo semestre de 2013, e precisou ser vetado do Fla-Flu, no sábado.

O problema físico atrapalhou a sequência do jogador, que disputou três partidas em sequência antes de ser poupado em dois jogos para estar preparado para o clássico. A preocupação, contudo, foi amenizada na segunda, quando o médico da seleção, José Luiz Runco, examinou o atacante e descartou qualquer lesão mais grave.

Por precaução, o técnico Luiz Felipe Scolari decidiu dividir em duas partes a convocação da seleção para o amistoso com a África do Sul, no dia 5 de março. Nesta terça, o treinador chamou apenas os jogadores que atuam fora do Brasil. Os "brasileiros" serão convocados daqui a cerca de dez dias, em uma tentativa de dar tempo para a recuperação de Fred.

A expectativa do Fluminense é de que o jogador esteja totalmente recuperado do edema em dez dias. O técnico Renato Gaúcho, no entanto, já demonstrou interesse em contar com o atleta no fim de semana. Se mantiver os treinos, Fred não deverá ser problema para o próximo amistoso da seleção brasileira.

A boa participação de Fred nos treinos desta terça empolgou o elenco do Flu. "É muito bom ter o Fred de volta. É um cara que queria muito jogar, mas acabou acontecendo um susto. Ele está bem e pronto para nos ajudar. Vai voltar nos próximos jogos e está com muita fome de gols. Ele quer jogar bem para ajudar o Fluminense e seguir na Seleção Brasileira. Do jeito que nos passaram (a lesão) foi só um susto", comentou.

Outro ponto positivo do treino foi o atacante Walter, que teve um bom desempenho nas atividades técnicas e demonstrou esforço no trabalho físico, parte fundamental para o jogador, que precisa voltar à forma se quiser mostrar pelo Fluminense um futebol semelhante ao apresentado no Goiás.