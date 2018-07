Com Cavani arrasador e gol de Lucas, PSG atropela o Caen por 6 a 0 no Francês

O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Caen nesta sexta-feira e, mesmo atuando fora de casa, atropelou o adversário por 6 a 0 na quinta rodada do Campeonato Francês. O uruguaio Cavani foi o grande destaque da partida com quatro gols, mas o brasileiro Lucas também deixou sua marca.

O resultado reabilitou o PSG, que vinha de três partidas sem vitórias, sendo duas pelo Campeonato Francês. Agora, o time da capital ocupa provisoriamente a liderança da tabela, ao lado do Monaco, que tem um jogo a menos. Ambos possuem dez pontos. O Caen, por sua vez, parou nos seis pontos e é o décimo.

Vindo de derrota para o Monaco e empates com Saint-Étienne e Arsenal, o PSG precisava do triunfo. Por isso, foi ao ataque logo de cara e marcou o primeiro aos 11 minutos. Maxwell foi à linha de fundo e cruzou, Lucas tentou de letra, mas foi Cavani que apareceu na segunda trave para marcar.

Aos 22, o árbitro viu pênalti em cima de Lucas. Cavani bateu e marcou o segundo. O uruguaio estava impossível e faria mais dois ainda no primeiro tempo. Aos 37, em nova jogada de Maxwell pela esquerda, que ele finalizou no meio da área. Já nos acréscimos, aproveitou ótimo passe de Meunier para bater cruzado.

Na etapa final, os visitantes diminuíram o ritmo, mas conseguiram chegar ao quinto gol com o brasileiro Lucas. Ele tabelou com Jean-Kevin Augustin e bateu de fora da área, sem chance para o goleiro. Já aos 33, o mesmo Augustin aproveitou boa jogada pela esquerda e encheu o pé da meia-lua para selar o resultado.