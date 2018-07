Com caxumba, Luan desfalca o Grêmio e a seleção olímpica do Brasil A seleção olímpica do Brasil ganhou um desfalque para seus dois próximos compromissos. O Grêmio revelou nesta sexta-feira que o atacante Luan está com caxumba e vai ficar de repouso por 10 dias. Assim, ele não deverá se apresentar ao técnico Rogério Micale para enfrentar a Nigéria, no dia 24 de março, e também a África do Sul, no dia 27.