Com caxumba, Pato mostra rosto inchado nas redes sociais

O atacante Alexandre Pato desfalcou o Villarreal na vitória por 2 a 1 sobre o Las Palmas, por causa de uma caxumba. Nesta segunda-feira, o atacante postou uma foto no Instagram mostrando o lado direito do rosto inchado. “Bad Day (Dia Ruim)! Descobri que estou com caxumba”, postou Alexandre Pato em sua conta no Twitter no final de semana.

O atacante brasileiro vive boa fase na equipe conhecida como Submarino. Ele disputou 11 partidas, nove delas como titular, e marcou quatro gols. Na semana passada, teve atuação destacada no empate por 2 a 2 contra o Osmanlispor, da Turquia. O ex-jogador do São Paulo e Corinthians sofreu um pênalti e fazendo um gol. O tempo de recuperação varia de duas a três semanas.

"Alexandre Pato vinha em seu melhor momento e dá raiva a sua ausência. Esperamos contar com ele para (o jogo contra) Eibar - disse o técnico Fran Escribá, referindo à próxima partida, dia 30 de outubro.

Após o fim do empréstimo ao Chelsea, Pato estava prestes a reestrear pelo Corinthians, dono de seus direitos federativos até então, para cumprir o contrato de seis meses. No início da temporada, o time espanhol concretizou a contratação por cerca de R$ 10 milhões.

No jogo de domingo, válido pelo Campeonato Espanhol, depois de sair perdendo no primeiro tempo para o Las Palmas, o time amarelo melhorou consideravelmente após o intervalo e chegou à virada por 2 a 1. O Sevilla é o vice-líder do torneio com 20 pontos, um a menos que o Real Madrid.