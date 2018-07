Com Ceará de volta, Marcelo Oliveira relaciona 21 no Cruzeiro

O técnico Marcelo Oliveira divulgou neste sábado a lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo com o Santos, domingo, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com duas novidades: o lateral-direito Ceará e o meia Júlio Baptista, ambos recuperados de lesões.

Os dois experientes jogadores estão novamente à disposição de Marcelo Oliveira, mas ficarão apenas no banco de reservas, pois o treinador optou por manter Ceará na lateral direita. Além disso, os meias Everton Ribeiro e Ricardo Goulart são considerados titulares absolutos do time mineiro.

As novidades do time são as entradas do atacante Willian, no lugar de Marquinhos, e do volante Henrique, na vaga de Nilton. Assim, a equipe vai entrar em campo neste domingo com a seguinte escalação: Fábio; Mayke, Dedé, Leo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian e Marcelo Moreno.

Com muitas opções para o setor ofensivo, Marcelo Oliveira optou por deixar os atacantes Marlone e Neilton fora até do banco de reservas, que terá, entre os seus componentes, Dagoberto e o barrado Marquinhos.

Líder do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, o Cruzeiro tenta voltar a vencer na competição após dois empates para não correr o risco de perder a dianteira.

Confira a lista de 21 jogadores relacionados para o duelo com o Santos:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Lateral-direito: Ceará, Mayke.

Laterais-esquerdos: Egídio e Samudio.

Zagueiros: Dedé, Léo e Manoel.

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Nilton, Tinga.

Meias: Alisson, Everton Ribeiro, Júlio Baptista e Ricardo Goulart.

Atacantes: Dagoberto, Marcelo Moreno, Marquinhos e Willian.