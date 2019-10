Com Ceni de volta, Fortaleza tenta encerrar série negativa e ficar fora da degola

Depois de cumprir suspensão e ficar de fora da derrota por 2 a 1 para o Flamengo, na última quarta-feira, no Castelão, o treinador Rogério Ceni estará na área técnica do estádio neste sábado, quando o Fortaleza receberá o Grêmio, em jogo válido pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time nordestino vai para o duelo, marcado para as 17 horas, disposto a esquecer as duas últimas derrotas.

Mesmo tendo completado 101 anos de fundação nesta sexta-feira, o clima é de apreensão no clube com a ameaça de voltar à Série B. Em 15.º lugar, com 28 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento, o Fortaleza jogou contra o Flamengo com um time misto, para poupar atletas desgastados, e sob o comando do auxiliar Charles Hembert.

Mesmo assim, o desempenho diante do líder foi bom e animou a equipe para a sequência da competição. "Nós não fomos bem contra o Vasco, produzimos muito pouco e fomos punidos por isso, perdendo por 1 a 0. Contra o Flamengo, o cenário foi outro, apesar de todas as mudanças que fizemos, o que mostra que tenho alternativas interessantes para trabalhar e extrair o máximo possível do elenco", avaliou Ceni, otimista em voltar a pontuar.

Como o time misto rendeu boas atuações, é possível que um ou outro nome seja mantido, como é o caso do lateral-esquerdo Bruno Melo, que costuma ser reserva de Carlinhos. O zagueiro Paulão e o atacante Felipe Pires também podem seguir como titulares, já que Jackson e Romarinho são dúvidas, assim como André Luís. Além disso, o atacante Wellington Paulista e o volante Gabriel Dias voltam de suspensão, mas apenas o primeiro é titular.