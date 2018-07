Com cerca de 700 torcedores, Vasco treina na Arena Amazônia para jogo decisivo O Vasco realizou neste sábado, em Manaus, o último treino antes do clássico contra o Fluminense, domingo, na Arena Amazônia, que vale o título da Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca. As duas equipes chegam à última rodada dividindo a liderança com 14 pontos. O time tricolor leva vantagem de jogar pelo empate por ter melhor saldo de gols (8 a 5).