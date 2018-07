Com certidão, Vasco abre caminho para renovar patrocínio

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, comemorou a obtenção da Certidão Positiva com efeitos de Negativa (CND), que regulariza oficialmente a situação do clube carioca quanto aos seus débitos fiscais. Com o documento emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da Receita Federal, o time poderá renovar o patrocínio com a Caixa Econômica Federal nos próximos dias.

Para obter a importante certidão, o Vasco precisou desembolsar R$ 14 milhões. "Em um curto espaço conseguimos levantar mais de R$ 14 milhões para poder conseguir a regularidade da nossa situação fiscal. Tudo que foi pago refere-se única e exclusivamente ao ano de 2014, que muita coisa foi deixada para trás", disse o presidente vascaína. "Está restabelecida a credibilidade do Vasco."

Com o documento em mãos, o Vasco pode pleitear a renovação do contrato com a Caixa, que, por ser empresa estatal, exigia a certidão para estender o vínculo. Agora o time carioca espera receber R$ 3,5 milhões do banco, referente à última parcela de patrocínio do atual contrato.

Eurico Miranda ressaltou que os valores desembolsados pelo clube para obter a certidão vão afetar a formação do elenco para a temporada 2015. "É claro que um esforço desse faz com que o investimento esportivo seja menor neste momento, mas sem viabilizar o clube e resgatar a credibilidade os pilares do Vasco seriam frágeis para a caminhada que todos os torcedores querem", declarou.

O presidente, contudo, garantiu que conseguirá formar uma equipe competitiva para o próximo ano. "Vamos formar um time competitivo. E vamos chegar, em um curto espaço de tempo, ao grande time que a torcida do Vasco merece", prometeu.