Com cesta no segundo final, Blazers vence fora de casa e se vinga do Mavericks

Depois de ter caído em casa diante do adversário na semana passada, o Portland Trail Blazers se vingou do Dallas Mavericks com uma vitória por 114 a 113 sobre o Dallas Mavericks, desta vez como visitante, graças a uma cesta no último segundo do confronto válido pela rodada da noite desta terça-feira na NBA.

Na sexta passada, o time do Texas havia superado a equipe do Oregon por 108 a 104 e nesta terça também se viu muito próximo da vitória, pois ficou à frente do placar por 113 a 112 a apenas quatro segundos para o fim da partida após uma bela cesta de três pontos convertida por Dirk Nowitzki.

Entretanto, no lance seguinte, C.J. McCollum conseguiu se livrar da marcação de dois jogadores, infiltrou no garrafão do Mavericks e arremessou com precisão para definir o duelo em 114 a 113 para o Blazers.

O saboroso triunfo fez o Blazers seguir próximo à zona de classificação para os playoffs da liga de basquete dos Estados Unidos, em nono lugar na Conferência Oeste, agora com 23 vitórias em 53 partidas nesta temporada regular. Na mesma conferência, o Mavericks é o 11º, agora com 32 derrotas em 52 partidas.

Herói do jogo, C.J. McCollum ainda terminou o confronto desta terça como maior cestinha, com 32 pontos, sendo que no minuto final do duelo ele fez outras duas cestas decisivas além da derradeira que garantiu a vitória para a sua equipe.

Damian Lillard, com 29 pontos, foi outro destaque da vitória fora de casa sobre o Mavericks, cujo maior cestinha foi Harrison Barnes, com 26 pontos, apenas um à frente de Nowitzki, que no minuto final do duelo converteu duas cestas seguidas de três pontos. A última delas, por sinal, deu a impressão de que havia definido a vitória e foi muito comemorada pelo astro alemão e pelos torcedores, mas a decepção viria logo a seguir para os anfitriões.

Wesley Matthews, com 23 pontos, foi o outro principal nome ofensivo do time texano ao lado de Barnes e Nowitzki. Já o calouro Yogi Ferrell, que acaba de ganhar um contrato de dois anos após ter sido contratado inicialmente para um curto período de experiência, fez apenas 12 pontos desta vez após ter se destacado em confrontos realizados nas últimas semanas.

HARDEN E NENÊ VÃO BEM

Mais uma vez impulsionado por uma atuação decisiva de James Harden, autor de um "double-double" de 25 pontos e 13 assistências, o Houston Rockets atropelou o Orlando Magic por 128 a 104, em casa, em outro jogo da rodada desta terça-feira à noite na NBA.

O brasileiro Nenê, por sua vez, também foi bem ao ajudar o Rockets com 13 pontos e três rebotes em apenas 18 minutos em quadra no confronto no qual iniciou como reserva e depois entrou para se destacar principalmente no segundo período, no qual marcou nove pontos.

O resultado fez a equipe de Houston alcançar o seu 38º triunfo em 55 partidas, bom retrospecto que a garante na terceira posição da Conferência Oeste, na qual está atrás apenas do líder Golden State Warriors e do vice-líder San Antonio Spurs. Já o Magic é apenas o 13º e antepenúltimo do Leste, com 34 derrotas em 54 jogos.

Mesmo derrotado por boa margem de pontos, o time da Flórida teve Serge Ibaka como cestinha da partida, com 28 pontos. A melhor atuação coletiva do Rockets, porém, fez a diferença. Além dos bons desempenhos de Harden e Nenê, o time contou com Travor Ariza, Eric Gordon e Clint Capela marcando 20, 18 e 17 pontos, respectivamente.

Na outra única partida realizada na rodada desta terça-feira, o Charlotte Hornets fez valer o fator quadra ao bater o Brooklyn Nets, por 111 a 107, também graças a uma forte atuação coletiva, com sete dos nove de seus jogadores que foram para a quadra marcando no mínimo 12 pontos. Entre eles, Kemba Walker, Nicolas Batum e Marco Belinelli, este último saindo do banco, marcaram 17 cada um.

Pela equipe visitante, Bojan Bogdanovic se destacou como cestinha, com 22 pontos, enquanto Brook Lopez, também do Nets, veio logo atrás, com 20, mas eles não conseguiram evitar aquela que foi a 43ª derrota em 52 jogos da equipe, lanterna geral da NBA e última colocada do Leste. Na mesma conferência, o Hornets segue na luta direta pela classificação aos playoffs, em nono lugar, agora com 24 vitórias em 52 partidas.

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Denver Nuggets

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Boston Celtics