Com chance de entrar no G4, Sport vai ao Mineirão para vencer

Na sétima posição do Brasileirão, com 52 pontos, o Sport enfrentará o Cruzeiro neste domingo, às 17 horas, no Mineirão, no jogo isolado que abre a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi adiantado para este final de semana. E, caso supere os cruzeirenses em Belo Horizonte, o time pernambucano irá assumir a quarta posição de forma provisória, pois hoje o Santos, dono deste posto, tem 54 pontos.

A um ponto de contabilizar a sua melhor campanha no Brasileirão na história dos pontos corridos, o Sport chegará confiante ao Mineirão, embora o técnico Paulo Roberto Falcão tenha pregado um discurso de respeito ao adversário, que jogará em casa e tem 48 pontos na décima posição.

"É aquilo que sempre digo. Temos que jogar com alegria. Estudamos o time do Cruzeiro e sabemos como eles jogam. Mas eles também certamente nos acompanham e nos conhecem. O que temos que fazer é nos impor, colocar nosso ritmo em campo e jogar para o ataque", afirmou o treinador, para depois destacar a grande trajetória do time na competição nacional.

"Nós vamos fazer a melhor campanha do Sport na Série A. Até o final do campeonato ultrapassaremos essa marca. Mas estamos indo ao Mineirão em busca da vitória. Queremos três pontos para seguirmos firme na briga pela Libertadores", projetou.

E, como de costume, Falcão preferiu não adiantar a escalação titular do Sport, que terá as voltas do volante Wendel e do zagueiro Durval, recuperados de lesão. O time, porém, não poderá contar com o lateral-direito Samuel Xavier, suspenso, e o meia-atacante Elber, que pertence ao Cruzeiro e não jogará por razões contratuais.