Com chance de estar na final, Sandro Meira Ricci apitará Rússia x Croácia

O brasileiro Sandro Meira Ricci será o árbitro da partida entre Rússia e Croácia, neste sábado, às 15 horas (horário de Brasília) pelas quartas de final da Copa do Mundo, na cidade de Sochi. Ele vai atuar na companhia dos compatriotas Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse, que serão os bandeirinhas no duelo que vale vaga nas semifinais.

Outro brasileiro no trabalho de arbitragem do mesmo jogo será Wilton Sampaio. Ele vai atuar como assistente do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês). O adversário deste confronto vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre a Inglaterra e a Suécia, às 11 horas.

Em sua segunda Copa do Mundo, Meira Ricci vai comandar a terceira partida em solo russo. Antes, foi o árbitro principal do duelo entre Dinamarca e França, no dia 26, pelo Grupo C. Foi o único empate sem gols do Mundial até agora, naquele que foi considerado um dos piores duelos do evento. Com o empate, as duas seleções haviam avançado às oitavas.

Antes, o árbitro brasileiro comandou o confronto entre Croácia e Nigéria, no dia 16, pelo Grupo D. Os croatas venceram por 2 a 0. Neste sábado, portanto, Meira Ricci apitará um duelo da Croácia pela segunda vez neste Mundial.

Com a eliminação da seleção brasileira, diante da Bélgica, nesta sexta-feira, o árbitro do Brasil vê aumentar suas chances de comandar mais partidas na Copa, incluindo a grande final, no dia 15 de julho, em Moscou.