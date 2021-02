Com chances remotas de ir à Libertadores, Corinthians encara o desesperado Vasco

Com chances remotas de ir à Libertadores, o Corinthians encara o desesperado Vasco, que vem de três derrotas consecutivas e luta para fugir da zona de rebaixamento. O jogo acontece hoje, às 16h, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota no clássico para o Santos no meio da semana deixou por um fio a possibilidade de a equipe terminar na oitava colocação, a última que garante um lugar no torneio continental. E para conseguir isso, além de vencer os dois jogos que faltam, precisa também que o Santos não vença nenhuma de suas partidas e que o Athletico-PR empate pelo menos uma.

O Corinthians é o atual décimo colocado com 49 pontos, o Athletico é o nono, com 50, e o Santos, o oitavo, com 53. Ouseja, se a equipe da Vila Belmiro somar três pontos em um dos jogos acabam matematicamente as possibilidades de o time de Mancini ir à Libertadores.

Caso o Santos empate as partidas contra Fluminense e Bahia e o Corinthians vença as duas partidas (o outro adversário será o Internacional), ambos ficarão com 55 pontos, mas time da capital paulista garante o oitavo lugar por ficar com mais vitórias 15 a 14.

Depois da última derrota, Mancini tentou manter a esperança. “Ainda temos chance, vamos brigar muito até o final, mas é óbvio que ficou mais difícil. Eu acredito ainda, são seis pontos em disputa, assim como o Corinthians, Santos e Athletico-PR têm jogos difíceis. Nesta fase do campeonato, todo mundo briga por alguma coisa. É importante a gente manter o entusiasmo. Só pelo fato de vestir essa camisa você tem a obrigação de brigar por todos os pontos até o final da disputa.”

Para tentar cumprir essa missão quase impossível, o Corinthians contará com um importante reforço. Fagner está de volta após cumprir suspensão. Cazares, que entrou no segundo tempo da última partida, também deve começar entre os titulares no lugar de Araos.

Em compensação, o volante Gabriel ficará de fora após sofrer lesão muscular no treino desta semana. A principal dúvida está no comando do ataque, entre Leo Natel e Jô.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X VASCO

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Xavier e Cantillo; Gustavo Mosquito, Cazares e Mateus Vital; Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini.

VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos, Castan, M. Alves (R. Graça) e Henrique; Bruno Gomes, Leo Gil e Benítez (Carlinhos); Pikachu, Cano e Talles. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

LOCAL: Neo Química Arena.

HORÁRIO: 16h.

NA TV: Globo e PPV.