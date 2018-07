Com chances remotas de queda, Portuguesa já planeja 2014

SÃO PAULO - O ano de 2013 ainda não acabou e a Portuguesa ainda tem chances matemáticas, embora remotas, de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o clima na Lusa é de pensamento no futuro. Ainda com a responsabilidade de fazer o jogo de despedida na competição contra o Grêmio, no domingo, no Canindé, o técnico Guto Ferreira já começa a planejar 2014.

Ciente das dificuldades financeiras vividas pelo clube, o treinador já trabalha com a certeza de que terá um elenco modesto em mãos para o próximo ano. "Se não temos uma Mercedes para andar, vamos procurar andar da melhor forma possível com um carro popular", brincou.

Os problemas financeiros, aliás, foram o grande problema da Portuguesa nesta semana. Após praticamente livrarem o time do rebaixamento, os jogadores chegaram a fazer greve na quarta-feira por falta de pagamentos de direitos de imagens, premiações e auxílio moradia.

O grupo só voltou a treinar, nesta quinta, após receber garantias do futuro presidente Ilídio Lico, que assume o time em 2 de janeiro. "Se Deus quiser, no domingo ganhamos do Grêmio e terminamos em décimo. Apesar das dificuldades, estamos de parabéns", afirmou o vice-presidente Roberto dos Santos.

Com a vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 0, na rodada passada, os paulistanos chegaram aos 47 pontos, na 13ª colocação, e só caem com um desastre. Para isso acontecer, a Lusa teria de perder para o Grêmio em casa, enquanto Vasco precisaria bater o Atlético-PR, fora, e ainda tirar uma diferença de 11 gols no saldo: 4 a -7. Não bastasse isso, Internacional e Criciúma precisariam empatar com Ponte Preta e Botafogo, além do Coritiba precisar vencer o São Paulo.

Apesar da situação bem encaminhada, Guto Ferreira deve mandar a campo o que tem de melhor. O único desfalque deve ser o volante Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A vaga deve ficar com Willian Arão, que estava suspenso. O zagueiro Moisés Moura e o atacante Diogo devem continuar fora por conta de lesões.