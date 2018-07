Com Chará, Atlético-MG visita o Grêmio para manter a 2ª posição do Brasileirão

Time que mais se movimentou durante a parada da Copa do Mundo da Rússia, o Atlético Mineiro tem o Grêmio como primeiro adversário na volta do Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 13.ª rodada do torneio e será nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

O Atlético Mineiro é um dos times que mais mudou na pausa para o Mundial. Além das caras novas que chegaram, outros jogadores importantes saíram. Logo, o time mineiro que enfrentará o Grêmio será bem diferente do que venceu o Ceará em junho, na última rodada antes de o torneio ser paralisado.

O setor ofensivo foi bastante reforçado. Chegaram os meias José Welison, Chará, David Terans e os atacantes Denílson, Edinho e Leandrinho. Por outro lado, saíram dois titulares: o zagueiro Bremer e o atacante Róger Guedes, artilheiro da competição com nove gols. Além disso, outro destaque, o meia Gustavo Blanco, rompeu o ligamento do joelho e dificilmente voltará aos gramados neste ano.

Dessa forma, o time treinado pelo agora efetivado técnico Thiago Larghi terá o desafio de entrosar os novos reforços para amenizar as perdas e desfalques na tentativa de se manter entre os primeiros colocados e brigar pelo título. Atualmente, o Atlético Mineiro é o vice-líder com 23 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.

Para a partida em Porto Alegre é possível que dois dos seis reforços já comecem como titulares. José Welison, ex-Vitória, substitui o volante Adilson, que tem uma lesão na panturrilha e deve desfalcar a equipe por mais jogos. Na frente, o colombiano Yimmi Chará tentará fazer a torcida esquecer os gols de Róger Guedes.

O atacante, que veio do Junior Barranquilla, da Colômbia, disse em entrevista coletiva um dia antes do jogo que a adaptação está sendo boa e espera que a equipe mantenha o bom desempenho de antes do Brasileirão ser pausado. "O grupo é muito bom, são grandes jogadores e minha adaptação vem sendo boa. Espero que o resultado venha logo e que a equipe mantenha o nível que terminou o semestre passado", afirmou.

Quem também não joga é o meia equatoriano Cazares, que nem viajou a Porto Alegre. O jogador tem o empréstimo bem encaminhado para o Shabab Al Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos.