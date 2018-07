Com chaves fáceis, Milan e Arsenal conhecem rivais na Liga Europa

Sem sustos, Milan e Arsenal conheceram nesta sexta-feira seus adversários na fase de grupos da Liga Europa. Os dois grandes europeus que disputam a competição, de menor importância em comparação à Liga dos Campeões, terão rivais modestos pela frente, a caminho do mata-mata. O sorteio foi realizado pela Uefa nesta sexta, em Montecarlo, em Mônaco.

No Grupo D, o time italiano vai encarar o Austria Wien, o Rijeka, da Croácia, e o grego AEK Athens. A direção do Milan trata a Liga Europa como um recomeço da equipe, após ficar de fora das competições europeias, nas últimas três temporadas, em razão de fracos desempenhos no Campeonato Italiano.

O Arsenal também tenta compensar na Liga Europa a frustração pelo rendimento aquém do esperado no último Campeonato Inglês. Na competição europeia, estará no Grupo H, ao lado do alemão Colonia, do BATE Borisov, da Bielorrússia, e o Crvena Zvezda, da Sérvia.

No Grupo K, Lazio e Nice vão equilibrar as forças, ao lado de Zulte Waregem e Vitesse. Equilíbrio semelhante poderá ser encontrado no duelo entre Athletic Bilbao e Hertha Berlin pela primeira colocação da chave J. Zorya Luhansk e Östersund completam o grupo.

O Lyon, que sediará a final da competição, vai protagonizar ao lado do Everton e da Atalanta o Grupo E, o mais perto de um "grupo da morte" na Liga Europa. Apollon Limassol, do Chipre, complementa a chave.

Outros cabeças de chave são Villarreal, Dínamo de Kiev, Braga, Copenhague, Viktoria Plzen, Salzburg e Zenit St. Petersburg.

As disputas da fase de grupos terão início no dia 14 de setembro e vão se estender até 7 de dezembro. O mata-mata terá início somente em março, com a disputa dos confrontos que valem vaga nas oitavas de final. A grande decisão está marcada para 16 de maio, em Lyon, na França.

PRÊMIO - Ao fim do sorteio, a Uefa anunciou a estreia do prêmio de melhor jogador da competição. E o francês Paul Pogba faturou o troféu por ter contribuído para o título do Manchester United na temporada passada. Seus companheiros de time Zlatan Ibrahimovic e Henrikh Mkhitaryan foram os outros finalistas. Ausente no sorteio, Pogba recebeu o troféu em momento anterior e o vídeo da entrega foi transmitido durante o evento.

A eleição do melhor jogador da última edição da Liga Europa foi feita pelos técnicos das 48 equipes que disputaram a fase de grupos da temporada passada e também por 55 jornalistas selecionados pela Uefa.