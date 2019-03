Com chegada do lateral Jorge, Santos espera acabar com dor de cabeça de Sampaoli

Com a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, junto ao Porto, de Portugal, a diretoria do Santos espera ajudar o técnico Jorge Sampaoli a acabar com um problema. Ele será apresentado em entrevista coletiva nesta sexta-feira, mas não poderá ser utilizado no Campeonato Paulista.

A lateral esquerda causou dores de cabeça para o técnico Jorge Sampaoli no início desta temporada. Ele precisou escalar até o atacante Copete improvisado no setor. A outra opção para o setor era Orinho, que não convenceu. O clube, então, se reforçou com Felipe Jonatan, do Ceará, no começo de março. Mas ele também não apresentou regularidade.

O setor defensivo teve um bom desempenho nas quartas de final, quando não foi vazado pelo Red Bull Brasil nos dois jogos. Com a presença de Jorge, a expectativa é que a zaga fique ainda mais forte e deixe para o passado as derrotas por 5 a 1 para o Ituano e de 4 a 0 para o Botafogo na fase de grupos.

O zagueiro Luiz Felipe festejou o bom momento da defesa santista. "Isso foi muito importante para a dar força para a equipe. Vínhamos de uma derrota (Botafogo) e não levar gols agora nos retoma a confiança para a semifinal", disse o atleta, após o treino de quarta-feira à tarde.

Os jogadores santistas demonstram muita empolgação com a possibilidade de chegar à final do Estadual e brigar pelo título, fato que não ocorre desde a conquista do Paulistão de 2016. "Estamos focados. Sabemos que será muito difícil, mas faremos de tudo para marcar nosso nome na história e conquistar o título do Paulista este ano", ressalta Luiz Felipe.