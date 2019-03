Com chegadas de Fagner e Everton, seleção está completa para amistosos na Europa

A seleção brasileira está completa para os amistosos contra o Panamá, neste sábado, em Portugal, e contra a República Checa, na próxima terça-feira, em Praga. Na manhã desta terça, o lateral-direito Fagner, do Corinthians, e o atacante Everton, do Grêmio, se juntaram à delegação em um hotel na Cidade do Porto, onde o time comandado pelo técnico Tite enfrentará os panamenhos.

O primeiro a se apresentar foi Fagner. Convocado para o lugar de Daniel Alves, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo em um jogo pelo Paris Saint-Germain no último final de semana, ele levou menos de 18 horas entre receber a notícia, preparar as malas, embarcar em São Paulo e chegar à Cidade do Porto. E pode até encontrar Tite para o café da manhã.

Já Everton esteve em campo no clássico do último domingo contra o Internacional, no qual o Grêmio venceu por 1 a 0, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho. Por decisão do técnico Renato Gaúcho de poupar os titulares, ele a partida começou no banco de reservas, mas entrou durante o segundo tempo.

Com o grupo completo, a seleção brasileira treina na tarde desta terça-feira no Centro de Treinamentos do Porto. A atividade está marcada para as 16 horas (13 horas de Brasília). A primeira atividade do grupo, nesta segunda, aconteceu no estádio do Bessa, que pertence ao Boavista.