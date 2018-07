Com Chelsea em má fase, Del Bosque reforça confiança em Diego Costa O técnico Vicente del Bosque garantiu, nesta quinta-feira, que segue confiando em Diego Costa para compor a seleção espanhola. Um dia antes do amistoso contra a Inglaterra em Alicante, o técnico da Espanha concedeu entrevista coletiva e falou sobre o brasileiro naturalizado, que faz temporada apagada em meio à má fase do Chelsea.