Com Chicão de saída, Corinthians apresenta Cléber

SÃO PAULO - Hora depois de Chicão postar uma mensagem em tom de despedida em sua página no Twitter, o Corinthians apresentou o candidato a eventual substituto do zagueiro. Cléber, ex-Ponte Preta, treina há duas semanas no CT do Parque Ecológico, mas apenas nesta terça-feira concedeu sua primeira entrevista como atleta corintiano. "Espero honrar essa camisa. A ansiedade para jogar é muito grande", disse o zagueiro.

Destaque da Ponte Preta no Campeonato Paulista, Cléber chega ao Corinthians como reserva de Paulo André e Gil. "Vou trabalhar para conseguir o meu espaço e jogar. Espero mostrar meu potencial. Sei que não será fácil, mas será uma briga saudável. O Corinthians tem um quarteto fantástico na defesa. Tudo tem o seu tempo."

Com contrato até o fim do ano, Chicão já se despediu da torcida nesta terça-feira. "Queria agradecer vocês pelo carinho que sempre recebi... obrigado por tudo, Fiel", escreveu o jogador em seu Twitter. Reserva após perder sua vaga para Gil, o zagueiro já pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Corinthians no fim do ano sem precisar pagar multa. O Fluminense, que contratou o técnico Vanderlei Luxemburgo, seria um dos clubes interessados em Chicão.

A diretoria do Corinthians, no entanto, não pretende liberá-lo. "Não recebemos nenhuma proposta por ele. Não tem nada definido. Não temos pressa porque o contrato dele vai até o fim do ano. Temos interesse que ele continue", disse Duílio Monteiro Alves, diretor-adjunto de futebol. O fato é que Chicão não foi procurado pela diretoria para renovar contrato e não pretende sair no seu último dia de vínculo com o clube.