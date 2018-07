Com Cícero, São Paulo fica com elenco pronto para a pré-temporada

Após a contratação do meia Cícero, ex-Fluminense, o São Paulo praticamente definiu o elenco para o início da pré-temporada – o time viaja dia 6 para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos. O meia é o quarto reforço do time desde a confirmação de Rogério Ceni como treinador da equipe em 2017.

O clube já havia acertado com o goleiro Sidão e o atacante Neílton, que estavam no Botafogo, e com o atacante Wellington Nem, que deixou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Esses jogadores farão parte da delegação que irá aos Estados Unidos para disputar o torneio amistoso na Flórida. Será o primeiro desafio de Rogério Ceni à frente da equipe. O Tricolor estreia na competição dia 19 de janeiro, direto na fase semifinal, contra o vencedor do confronto entre River Plate (Argentina) e Millonarios (Colômbia).

O elenco se reapresenta no centro de treinamento da Barra Funda no dia 4. Caso ganhe seu jogo, o São Paulo pode enfrentar na decisão do dia 21 o Corinthians, que está na outra chave da competição.