Com cinco na seleção, Dorival diz que ainda não definiu o Santos

O técnico Dorival Júnior chegou ao final da semana que antecede ao clássico contra o São Paulo sem saber que time vai levar a campo no domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pelo Paulistão. O treinador do Santos não conta com cinco jogadores que estão a serviço da seleção brasileira: Ricardo Oliveira e Lucas Lima (na principal), além de Zeca, Thiago Maia e Gabriel (na olímpica).

As dúvidas são principalmente na armação, uma vez que toda a formação precisa ser revista. "Trabalhei várias situações: dois homens abertos, dois mais ofensivos por dentro, formação mais tradicional. Até amanhã (sábado), ainda temos tempo. Os jogadores estão interessados em querer acertar. É pouco tempo de trabalho para um equipe que perdeu cinco do dia para noite", explicou.

Caju, na lateral esquerda, Paulinho e Joel, no ataque, são nomes praticamente certos no time titular, nos lugares de Zeca, Gabriel e Ricardo Oliveira. A dúvida consiste nos substitutos de Thiago Maia e Lucas Lima. Uma opção é entrar com Alison e Rafael Longuine. Outra é escolher Patito Rodríguez e Léo Cittadini, por exemplo.

Independentemente do time que começar jogando, Dorival espera uma boa atuação do Santos no clássico. "Não decidi qual escalação vai iniciar, mas fiquei satisfeito com o nível de trabalho. Espero uma equipe preparada e focada para um jogo como esse. Uma equipe tão competitiva quanto a principal", destacou.