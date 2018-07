Com cinco vagas abertas, Inter não inscreve William, Anderson e Ariel no Gaúcho

O Internacional parece não contar mais com o meia Anderson e o lateral-direito William. Os dois, que estão regularizados e em condições físicas de entrar em campo, ficaram fora de uma lista prévia de 27 jogadores que o clube inscreveu no Campeonato Gaúcho. Por enquanto, cinco vagas estão em aberto.

O torneio estadual do Rio Grande do Sul aceita a inscrição de 32 atletas por time, com até três trocas. Por enquanto, o Inter inscreveu 27 jogadores, incluindo a maior parte dos seus reforços. Só o lateral-direito Alemão, que veio do Bragantino, não aparece ainda nessa relação. Além dele, o clube também deve inscrever o lateral-esquerdo Carlinhos, que pertence ao São Paulo e deve ser confirmado como reforço.

William tem uma proposta do Wolfsburg e quer sair, ainda que o Internacional não tenha concordado ainda com os valores oferecidos. Já Anderson tem um salário incompatível com o que rendeu desde que chegou ao clube e deve sair.

Mesmo machucados, Valdívia e Gustavo Ferrareis estão inscritos, enquanto Ariel e Fabinho, outros dois que estão no departamento médico, ficaram de fora. Outras ausências na comparação com o elenco que realizou a pré-temporada são o goleiro Jacsson e o lateral-esquerdo Iago, que veio da base.

Os outros garotos que subiram foram inscritos: o volante Charles, o atacante Diego e o zagueiro Léo Ortiz. Chama atenção também a inscrição do lateral-esquerdo Artur, que mais cedo foi anunciado como reforço da Ponte Preta. Eduardo Sasha não foi inscrito, mas a participação dele no Gaúcho é incerta, uma vez que só deve voltar aos gramados entre abril e maio.

Confira os jogadores inscritos pelo Inter:

Goleiros - Danilo Fernandes, Keiller e Marcelo Lomba;

Laterais - Artur, Ceará e Uendel;

Zagueiros - Eduardo, Ernando, Léo Ortiz, Neris, Paulão e Klaus;

Volantes - Anselmo, Charles, Eduardo Henrique, Fernando Bob e Rodrigo Dourado;

Meias - D'Alessandro, Andrigo, Gustavo Ferrareis, Seijas e Valdívia;

Atacantes - Aylon, Brenner, Diego, Nico López e Roberson.