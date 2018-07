Com cirurgia confirmada, Liedson fica fora por 5 semanas do Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou nesta quinta-feira que Liedson realmente precisará passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. O atacante ficará afastado dos gramados por um período de quatro a cinco semanas.

O atleta será submetido a uma artroscopia nesta sexta-feira, no hospital São Luís, em São Paulo. Se a previsão se confirmar, Liedson desfalcará o time alvinegro por seis jogos, sem contar a partida contra o Cruzeiro, domingo, quando ele cumprirá suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo, na noite de quarta.

Artilheiro do time neste Campeonato Brasileiro, com os mesmos cinco gols de William, Liedson deverá estar de volta ao time para o clássico com o Palmeiras, no dia 28 de agosto, pela 19.ª rodada do Brasileirão.

O atacante começou a sentir dores no joelho desde a disputa do Campeonato Paulista. Por essa razão, vinha sendo poupado em alguns treinos. Antes da partida com o Botafogo, o atacante chegou a fazer um tratamento intensivo para ter condições de jogo. Os cuidados com o atleta se justificam, já que ele passou por uma cirurgia no mesmo joelho quando defendia o Sporting, de Portugal.

Sem Liedson, o técnico Tite deverá escalar Emerson ao lado de William no ataque corintiano. O treinador também não poderá contar com Julio Cesar pelas próximas quatro semanas. O goleiro sofreu uma luxação no dedo mínimo na mão esquerda na quarta-feira e deverá ser substituído por Renan, ex-Avaí.