Com cirurgia marcada, Mário Fernandes para por 90 dias

O procedimento se assemelha à operação realizada no ombro direito, em 2010. Na ocasião, o lateral se submeteu à cirurgia para resolver um problema de frouxidão ligamentar que provocava instabilidade no local. Desta vez, o problema teve início em uma lesão sofrida no clássico com o Internacional, no domingo passado.

"A lesão do Mário se chama instabilidade multidirecional. O atleta fica com a sensação de que o ombro vai sair do lugar e depois voltar. É muito doloroso, por isso acaba atrapalhando o seu rendimento em campo", explicou o médico Márcio Bolzoni.

Segundo o especialista, a operação não impedirá Mário Fernandes de fazer exercícios leves e físicos antes de completar os 90 dias de recuperação. De qualquer jeito, o lateral só deverá voltar aos gramados em maio.

TIME - Sem Mário Fernandes, o técnico Caio Júnior encerrou nesta sexta-feira a preparação do Grêmio para o jogo contra o Santa Cruz, no sábado. O treinador fará apenas uma mudança na equipe em relação ao jogo contra o Ypiranga, na quarta. Gilberto Silva começará como titular, na vaga de Leandro, ao lado de Fernando, Marquinhos e Marco Antônio no meio-campo gremista.