Com classificação dramática, Renato celebra emoção no retorno ao Grêmio

Não faltou emoção na reestreia de Renato Gaúcho no Grêmio. Na noite de quarta-feira, o treinador viu a equipe só assegurar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil na disputa de pênaltis, depois de perder por 1 a 0 para o Atlético Paranaense, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

Após o duelo, Renato destacou o sofrimento já na sua primeira partida novamente à frente do Grêmio, mas também vibrou com a classificação. O treinador avaliou que as equipes fizeram um duelo de bom nível técnico, só lamentando os erros nas finalizações, que impediram o time gaúcho que garantir a classificação ainda no tempo normal, depois de ter vencido por 1 a 0 na Arena da Baixada.

"Estava conversando com a comissão técnica e também a diretoria no vestiário: se no primeiro jogo já é assim, semana que vem eu estou voltando. Não tem jogo fácil, ganhamos deles lá e eles poderiam ganhar aqui. Eles foram muito bem, mas meu time também estava em uma noite boa. As melhores chances foram nossas, só que a bola não entrou", disse.

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio vai conhecer o seu próximo adversário na competição através de sorteio nesta sexta-feira. O próximo compromisso do time será no domingo, em casa, diante da Chapecoense, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.