Com Clayson e Roger suspensos, Emerson Sheik deve continuar como titular no Corinthians

O técnico do Corinthians, Jair Ventura, não terá os atacantes Clayson e Roger para o jogo contra o Bahia, sábado, às 19h, em Itaquera, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O dois terão de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo que receberam no empate por 2 a 2 com o Vitória, domingo, em Salvador. Roger levou cartão por dominar a bola com a mão na área. Clayson foi advertido por reclamação após o apito final.

Sem os dois atacantes, são grandes as chances de Emerson Sheik continuar na equipe. Seria a quarta partida consecutiva do jogador de 40 anos como titular. Ele já começou jogando contra Santos (Campeonato Brasileiro), Cruzeiro (Copa do Brasil) e Vitória (Brasileiro).

"O último jogo do Emerson foi fantástico, mesmo na derrota", elogiou Jair Ventura em referência à atuação do atacante contra o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. Sheik renovou contrato até dezembro, quando vai se aposentar.

Sem Clayson e Roger, o treinador terá contra o Bahia o retorno do volante Gabriel, que cumpriu suspensão diante do Vitória. O jogo de sábado é decisivo para o Corinthians.

Com 36 pontos, a equipe está na 12.ª posição, uma atrás do Bahia, que tem 37. O Corinthians não vence há cinco rodadas e tem encontrado dificuldades para se afastar da zona do rebaixamento.