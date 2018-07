Com Clayton, Micale faz testes no ataque do Atlético-MG

O técnico Rogério Micale iniciou nesta quarta-feira a formação da equipe do Atlético Mineiro para o jogo contra o Avaí, no domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão. Após dois dias de trabalhos mais técnicos, ele comandou treino tático em que testou mudanças no ataque atleticano.

Os testes se concentraram na participação do atacante Clayton, que voltou ao clube recentemente, após passagem apagada pelo Corinthians. Micale testou o jogador em diferentes posições do setor ofensivo, colocando-o alternadamente nas vagas de Cazares, Luan e Fred.

Com a situação indefinida no ataque, Micale chegou a testar uma formação mais ofensiva, com Luan no lugar do volante Adilson. Assim, deixou o time com apenas um volante em campo no treino tático. O treinador deve começar a definir o time na atividade desta quinta-feira, pela manhã.

Somando 30 pontos, na 11ª colocação da tabela, o Atlético encara o jogo deste domingo como decisivo para voltar a ocupar a parte superior da classificação, pensando no G6 - que dá vaga na próxima edição da Copa Libertadores.