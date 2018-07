Com Cleiton Xavier, Palmeiras divulga relacionados para decisão Após realizar o último treino antes da decisão da Copa do Brasil contra o Santos, o técnico Marcelo Oliveira divulgou nesta terça a lista dos 30 relacionados do Palmeiras para a partida que será realizada na quarta-feira, às 22h, no Allianz Parque. Da lista, sete deles serão cortados antes do início da partida.