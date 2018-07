Com clima hostil, Flamengo enfrenta Olímpia no Paraguai

Um ambiente hostil espera o Flamengo nesta quarta-feira, em Assunção, no jogo em que o time carioca pode assumir a liderança do Grupo 2 da Copa Libertadores. Se derrotar o Olímpia, a partir das 22 horas (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, o clube rubro-negro chega ao primeiro lugar, com 8 pontos. A tarefa é difícil porque motivação e confiança não faltam ao adversário.

Além disso, a torcida local deve estar inflamada após uma polêmica envolvendo os técnicos dos dois times.

O jornal La Nación atribuiu ao técnico Joel Santana declarações de que o tropeço do time no primeiro confronto com o Olímpia se deu por sorte da equipe paraguaia. Há duas semanas, no Rio de Janeiro, o Flamengo vencia por 3 a 0 e permitiu o empate em apenas 13 minutos.

Em resposta, o uruguaio Gerardo Pelusso deu um exemplo de como é fácil incitar o público a seguir para o estádio com ânimos alterados. Ele desqualificou Joel Santana. "Para mim, ele não existe", afirmou o técnico do Olímpia.

Convicto de que há intenção clara de se criar um clima "ruim" para o jogo, Joel Santana tentou não alimentar a discussão, mas acabou rebatendo Pelusso. "Se não me conhece, tem que ler um pouco mais". Depois, disse que seu time vai entrar em campo disposto apenas a jogar futebol. "Sem medo de nada, pois temos qualidade suficiente para sair de Assunção com a vitória".

Joel Santana acrescentou ainda que o Flamengo precisa atuar com "personalidade". "Libertadores é assim mesmo, com muito disse me disse; faz parte", declarou.