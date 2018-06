Com clubes nordestinos em campo, Copa do Brasil tem sequência com cinco jogos

Após o duelo entre Fluminense-BA e Náutico-PE ter aberto as disputas da segunda fase da Copa do Brasil, mais cinco partidas dão sequência à competição nesta quinta-feira. Jogando fora de casa, o CRB, que vem em alta na liderança do Campeonato Alagoano, tenta manter a boa fase para desbancar o Novo Hamburgo-RS, na região Sul do país, e avançar à próxima etapa. A partida acontece no estádio do Vale, em Novo Hamburgo(RS), às 21h30.

Outro time nordestino que está de olho na classificação é o Vitória, que recebe o Corumbaense-MS, às 19h15 (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador. No Estadual, o clube rubro-negro também vem em um bom momento, pois está na segunda colocação mesmo com um jogo a menos.

No mesmo horário, às 19h15, o Sport recebe o Ferroviário-CE em um duelo entre clubes do Nordeste e tenta fazer jus ao fator casa, já que a partida acontece no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Enquanto o time cearense vem embalado após vencer o Confiança-SE, os pernambucanos passaram pelo Santos-AP na primeira fase.

Outros dois grandes times entram em campo atrás da classificação. Em Maceió, o São Paulo visita o CSA no estádio Rei Pelé, às 21h30, e o Fluminense recebe o Salgueiro-PE, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.