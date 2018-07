Com concorrência de Veríssimo, Gustavo Henrique mira sequência no Santos

Após ser titular do Santos nos dois amistosos no México, o zagueiro Gustavo Henrique gostou da experiência e agora quer uma sequência de jogos na equipe. O obstáculo, contudo, é o retorno de Lucas Veríssimo ao time, depois de frustrada negociação com o Torino, da Itália.

Gustavo Henrique foi titular nos amistosos contra Monterrey e Querétaro, nos últimos dias, em solo mexicano. As partidas fizeram parte da reta final da intertemporada santista. Além disso, o zagueiro vinha sendo testado como titular nos treinamentos, ao lado de David Braz.

Nesta sexta-feira, ele foi questionado sobre a possibilidade de virar titular efetivo da equipe. "Não sei, isso vai ser com o professor Jair (Ventura). Esse treinamento a gente já vinha fazendo juntos, às vezes separados. Estou me preparando. Se ele optar por mim, vou estar me preparando cada vez mais", declarou o jogador, nesta sexta.

Apesar do discurso cauteloso, o defensor não esconde o desejo de ter uma sequência maior entre os titulares. "Estou procurando uma sequência maior de jogos. Mas estou tranquilo", avisou o jogador, que exaltou as oportunidades da intertemporada.

"Para o grupo todo, os jogos foram muitos bons, apesar de um pouco cansativos. É uma preparação maior sobre o que vamos enfrentar na sequência. Foi bom porque ficar parado e ter clássico na sequência seria muito complicado. Os três jogos foram importantes para ganharmos ritmo de jogo", declarou.

O primeiro desafio do Santos no retorno do Brasileirão será justamente um clássico, contra o Palmeiras, na quinta-feira, às 20 horas (horário de Brasília), no Pacaembu, pela 13ª rodada.